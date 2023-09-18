Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:07
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde kullandığı telefonlardan ve hatlardan arandığı tespit edilen 10 kişiyi belirledi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 4 ilde icra ettikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheliyi Gözaltına aldı.

Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.


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