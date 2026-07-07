2026 NATO Zirvesi programı, dünya diplomasisini yakından takip edecek birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ankara NATO Zirvesi ne zaman? NATO Zirvesi saat kaçta başlayacak ve bitecek?

2026 NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

36. NATO Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da Ankara'da, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan liderler toplantısı, iki gün sürecek ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yayımlanacak ortak bildiriyle tamamlanacak.

2026 NATO ZİRVESİ'NİN PROGRAMI

NATO Zirvesi, bu sabah saat 10.00'da Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forumda açılış konuşmasını yapacak.

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor.

NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini ve sanayiyi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek.

Zirvenin 2'nci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek.

Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde Toplantısı'ndan sonra 15.00'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek.