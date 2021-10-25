Ankara Şehir Hastanesi'nden Rümeysa Berin Şen açıklaması

25 Ekim 2021 Pazartesi, 13:30

Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Ankara'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde dün toprağa verildi.