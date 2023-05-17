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Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu

26 Nisan'da hizmete giren Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında mayıs sonuna kadar ücretsiz sürecek seferlerin ardından bilet fiyatı 1 Haziran 2023'ten itibaren 240 lira olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:25
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu
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Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 itibarıyla 240 lira olduğu görüldü.


YHT

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