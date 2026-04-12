Ankara Tabip Odası seçimini kaybettiler: ‘Türkeş’in askerleriyiz’ sloganı attılar

12.04.2026 23:43:00
Haber Merkezi
Ankara Tabip Odası seçimlerinde kazanan Ankara Çağdaş Hekimler grubu oldu. Seçimi kaybeden Beyaz Önlük Dayanışması grubu “Alparslan Türkeş’in askerleriyiz” sloganı attı.

Ankara Tabip Odası’nın hafta sonu gerçekleştirdiği olağan seçimli genel kurulu bugün yapılan seçimle sona erdi.

Sol Haber'in aktardığına göre, Ankara Çağdaş Hekimler grubu listesi seçimi kazandı.

Seçimi kaybeden Beyaz Önlük Dayanışması grubu üyelerinin, sonuçların belli olmasının ardından “Biz, biz, biz Alparslan Türkeş’in askerleriyiz” şeklinde slogan attıkları görüntülendi.

