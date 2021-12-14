Ankara Üniversitesi'nde ‘ekonomik kriz' konulu forum düzenleyen öğrencilere gözaltı
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ‘ekonomik kriz’ konulu forum düzenlemek isteyen öğrenciler gözaltına alındı. Bir öğrenci, “650 Türk lirasıyla geçinmemiz bekleniliyor. Yapamıyoruz, geçinemiyoruz ve tek yapmak istediğimiz bunu dile getirmek” dedi.
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrencilerin oluşturduğu Mülkiye Dayanışması, “Sefalete mahkum değiliz, krizin faturasını ödemek zorunda değiliz” sloganıyla bugün bir forum düzenledi. “Yoksullaşmaya ve ekonomik krize karşı forumda buluşalım” çağrısıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kantininde buluşan öğrenciler, polis tarafından okulun içerisinde göz altına alındı. Yaklaşık 30 öğrencinin ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı öne sürüldü.
Gözaltılardan sonra açıklama yapan bir öğrenci, “650 Türk lirasıyla geçinmemiz bekleniliyor. Yapamıyoruz, geçinemiyoruz ve tek yapmak istediğimiz bunu dile getirmek. Meclis’te bütçe görüşmeleri varken biz buradayız. Yokmuş gibi davranmayın. Üniversiteliler, öğrenciler var. ‘Geçinemiyoruz’ demek için burada buluştuk. Arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alındı. Evimizin kirasını ödeyebilmek için daha fazla çalışmaya mecburuz. Biz sadece forum yapmak istedik. Biz ne açlığı ne de üniversitelilerin dayakla göz altına alınmasını kabul ediyoruz” dedi.
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