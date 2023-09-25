Ankara Valiliği duyurdu: TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Ankara'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 18:10
Ankara Valiliği duyurdu: TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
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Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40'ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.

 


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