Ankara Valiliği, 'Öğrencinin, çektiği video yüzünden okulda baskı gördüğü' iddiasını yalanladı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:34

Güncelleme: 05.06.2024 - 13:34

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu iddianın, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İnceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, olayın adli boyutu nedeniyle de adli mercilerce tahkikatın tüm boyutlarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Konu hassasiyeti nedeniyle öğrencilere yönelik rehberlik çalışmalarına devam edildiği, inceleme ve soruşturmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı bildirilen açıklamada, basın ve yayın organları ile sosyal medya kullanıcılarının da bu tür konularda pedagojik, ahlaki ve hukuki boyutu göz önünde bulundurarak hassasiyet göstermeleri istendi.