Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak, "Rüzgarın Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.
Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın 18 Nisan pazartesi ve 19 Nisan salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgârın Pazartesi ve Salı günleri (18-19 Nisan) Ankara’nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı!https://t.co/fIDVv1thD1 pic.twitter.com/ccs8Ss1ZVM— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 17, 2022
Video Haberler
- Hatay'da orman yangını
- Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
- Silahlı kavganın arasında kalan kadın yaşamını yitirdi
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Pilotun hayatını karartan ameliyat
- VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
- Hatay'da orman yangını
- 5 haftanın zirvesinde...
- Kartal'da hırsızlık
- Şiddet tavan yaptı!
- Köy Enstitülü öğretmenlere vefa
- Saray'a iftara giden şarkıcıdan açıklama
- iPhone 14 sonrası, o model satıştan kalkacak
- Borsa haftaya rekorla başladı