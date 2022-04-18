Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 08:50

Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın 18 Nisan pazartesi ve 19 Nisan salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgârın Pazartesi ve Salı günleri (18-19 Nisan) Ankara’nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.