Ankara Valiliği'nden 'sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nce yapılan sağanak uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

DHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 07:19
Ankara Valiliği'nden 'sağanak uyarısı
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Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Meteorolojik Uyarı! Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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