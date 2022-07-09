Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:22
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
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Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 


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