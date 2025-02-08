Ankara ve İstanbul’da 103 kişi yaşamını yitirdi, yüksek vergilerin sahte içki tüketimini artırdığı uyarısı yapıldı: Sahte içki can almaya devam ediyor

Yayınlanma: 08.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 04:00

Şahin, Düzce ve Konya’da 62 ton, Ankara’da ise yaklaşık 40 ton olmak üzere 102 ton etil ve metil alkol ele geçirildiğini söyledi. Kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 32 kişiye işlem uygulandığını belirten Şahin, 13’ünün tutuklandığını, 17’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı. İstanbul’da ise valilik tarafından 14 Ocak’tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 can kaybı yaşandığı duyuruldu. İstanbul Valisi Davut Gül, “Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11’i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi” dedi.

‘HALK SAĞLIĞI SORUNU’

Cumhuriyet’e konuşan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yaşar Üzümcü, sahte içkinin çok ciddi halk sağlığı sorunu haline geldiğini ve kaybedilecek zaman kalmadığını vurgulayarak “İnsanların vergilerin aşırı yüksek olmasından dolayı sahte ve kaçak olayına meylettiğini görüyoruz” dedi. Dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Üzümcü, “Normalden ucuz, şişesi, ambalajı yıpranmış, kirlenmiş, bandrolü yıpranmış, etiketi olmayan, varsa bile kim tarafından nasıl üretildiğine dair bilgisi olmayan, şüphe uyandıran şeyleri almamaları gerekiyor. Eğer bir acılık hissederlerse kesinlikle tüketmemeliler” uyarısında bulundu.

Zehirlenmelerin etil alkol içerisine metil alkol karıştırılmasıyla yaşandığını belirten Üzümcü, “Bu tür toplu ölümler, dünyada çok geri kalmış ülkelerde görülmekte. Ülkemiz için büyük bir itibar kaybı da” diye konuştu.

‘HÜKÜMET SEYREDİYOR’

“Bu artık bir toplu katliama dönmüş durumda ve hükümet seyrediyor” diyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise OECD ülkelerinde alkol tüketiminde Türkiye’nin son sırada olduğuna değindi. Adıgüzel, “Ama alkolden alınan vergiler itibariyle 3. sıradayız. Bu doğrudan bir vergi cinayeti” dedi. Boykot çağrısı yapan Adıgüzel, “Yüzde 3 vergiden bahsediyorum. İki ay bu ülkede içki içilmesin. Ülkenin ekonomisi mahvolur” ifadelerini kullandı.