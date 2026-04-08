Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 2 bin 200 fidan toprakla buluştu

Tez-Koop-İş ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) işbirliğiyle, ‘Bozkırı Yeşillendirme Projesi’ kapsamında Üniversitenin Çubuk Yerleşkesine 2 bin 200 fidan dikildi. Dün düzenlenen törenle, yerleşke alanına yaşam tohumları ekildi. Etkinlikte, bölgenin ekolojik yapısına uygun olarak seçilen 2 bin adet Kanada menşeli aşılı ıhlamur ve 200 adet Anadolu sediri fidanı, katılımcıların ellerinde toprakla buluştu.

‘SENDİKACILIK SADECE ÜCRET PAZARLIĞI DEĞİLDİR’

Fidan dikim töreninde Sendikamız adına konuşan Tez-Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, “Bizim için sendikacılık yalnızca bir ücret pazarlığı değildir. Yaşadığımız dünyayı korumak, iklim krizine karşı somut adımlar atmak ve doğaya olan borcumuzu ödemek en büyük önceliğimizdir. Bugün burada diktiğimiz her bir fidan, üyelerimizin, öğrencilerin, tüm insanlığın ve canlıların daha yaşanabilir bir dünyada nefes alması içindir. Biz Tez-Koop-İş olarak diyoruz ki: ‘Nefes alamadığımız bir dünyada ekmek mücadelesi de yarım kalır” dedi.

‘YAŞANABİLİR BİR KAMPÜS İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da, bu önemli işbirliğinin endüstriyel ilişkiler açısından ilham verici bir örnek olduğunu belirttiği konuşmasında, “Göreve başladığımızdan bu yana yaşanabilir bir kampüs hedefiyle kararlı adımlar atıyoruz. Üniversitemiz ve sendikamız arasındaki bu güçlü diyalog, bugün öğrencilerimiz için yeşil bir kampüs hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kampüsümüzün ıhlamur kokacağı yarınları umutla bekliyoruz. Doğayı odağına alan bu tür dayanışma örnekleri, akademi dünyası için de büyük bir mutluluk kaynağıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sendika üyesi işçiler ve üniversite öğrencileri hep birlikte fidan dikim alanına geçti. Her fidanın yanına dikilen isimlikler ve verilen can suları ile Çubuk Yerleşkesi’nde yeni bir yaşam alanı filizlendi.