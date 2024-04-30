Ankara’da 1 Mayıs’ın adresi belli oldu

Ankara’da 1 Mayıs İşçi Bayramı, Tandoğan Meydanı’nda kutlanacak. DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ADO tarafından yapılan çağrı ile saat 12.00’de AKM önünden yürüyüşe başlanacak ve 13.30’da ise Tandoğan Meydanı’nda miting başlayacak.

ANKA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:18
Ankara’da 1 Mayıs’ın adresi belli oldu
Abone Ol google-news

Ankara’daki kutlamaların adresi Tandoğan (Anadolu) Meydanı olacak. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Diş Hekimleri Odasınca kutlamaların “Yaşasın 1 Mayıs” sloganıyla yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca çeşitli meslek örgütlerinin, STK’ların ve siyasi partilerin de buluşma adresi yine Tandoğan Meydanı olacak.

METRO ÜCRETSİZ

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.


Ankara haberleri 1 mayıs işçi bayramı haberleri 1 Mayıs haberleri Tandoğan Meydanı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu
Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…
Malatya'da deprem: AFAD şiddetini açıkladı

Malatya'da deprem: AFAD şiddetini açıkladı
Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…

Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…
Türk müşteriden 'milliyet farkı' adı altında fazladan ücret alındı! Bakanlık inceleme başlattı: Otelden açıklama geldi

Türk müşteriden 'milliyet farkı' adı altında fazladan ücret alındı! Bakanlık inceleme başlattı: Otelden açıklama geldi
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
İYİ Parti'de yeni dönem istifalarla başladı: 'Partinin fişi çekildi'

İYİ Parti'de yeni dönem istifalarla başladı: 'Partinin fişi çekildi'
Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’

Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’