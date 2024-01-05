Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 07:08
Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
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Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evren Mahallesi Diriliş Sokak’ta meydana geldi.

Silah sesi duyan yurttaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Z.Ç. isimli 15 yaşındaki kız çocuğunun tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

NOT BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin ilk incelemesi sonucu intihar ettiği düşünülen çocuğun bir not bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Notun içeriği öğrenilemezken çocuğun kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.


Ankara çocuk ölümü

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