Arkadaşının evinde ölü bulundu

Sinop’ta 60 yaşındaki bir kişi, arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:11
Arkadaşının evinde ölü bulundu
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Olay, sabah 09.30 saatlerinde Kaleyazısı Mahallesi Öztürk Sokak’ta meydana geldi. 60 yaşındaki Kemal Keskin’in durumundan şüphelenen ev arkadaşı Bahattin Şentürk, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Keskin’in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Keskin’in ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Keskin’in 6 ay önce ev arkadaşı Bahattin Şentürk’ün yanına taşındığı öğrenildi.


Sinop ceset ölü bulundu

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