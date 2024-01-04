Arkadaşının evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:11

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:11

Olay, sabah 09.30 saatlerinde Kaleyazısı Mahallesi Öztürk Sokak’ta meydana geldi. 60 yaşındaki Kemal Keskin’in durumundan şüphelenen ev arkadaşı Bahattin Şentürk, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Keskin’in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Keskin’in ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Keskin’in 6 ay önce ev arkadaşı Bahattin Şentürk’ün yanına taşındığı öğrenildi.