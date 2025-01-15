Ankara'da 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 19 bin tablet halinde toplam 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Oğluna sahip çıktı, Özel'e hakaret etti!
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Kürsüde Kürşad Yılmaz'a sert yanıt!
- Gözaltındaki Rıza Akpolat’tan mesaj var!