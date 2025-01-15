Ankara'da 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ankara'da 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:54

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 bin tablet halinde toplam 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #sentetik #ecza hap

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