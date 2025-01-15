Ankara'da 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:54

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:54

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 bin tablet halinde toplam 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.