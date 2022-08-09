Ankara'da apartman dairesinden '1 kamyonet' çöp çıktı: Avukattan 'kiracı şizofren' iddiası

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, savcılık kararıyla kiracısı çıkarılan apartman dairesinden, 1 kamyonet dolusu çöp çıktı. Ev sahibinin avukatı, müvekkilinin kiracısının şizofren olduğunu öne sürdü.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 12:11
Ankara'da apartman dairesinden '1 kamyonet' çöp çıktı: Avukattan 'kiracı şizofren' iddiası
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Polatlı ilçe merkezinde yaşayan bir kadın, 2 yıl önce 6 katlı Eti Apartmanı'nda Ö.E.'ye ait daireyi kiraladı. Kadın taşındıktan bir süre sonra apartmandakiler kötü kokudan rahatsız oldu. Ö.E. de kiracısının çıkmasını istedi. 1 sene süren hukuki sürecin ardından savcılık evin tahliyesine karar verdi.

Bu sırada kiracı son ödemesini yapmadan evi terk etti. Ö.E., evin tüm alanlarını kaplayan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Ö.E., belediyeyi arayarak haber verdi.

'KİRACI ŞİZOFREN' İDDİASI

Adrese giden belediyenin temizlik görevlileri, çöp evde temizlik ve ilaçlama yaptı. Ekipler, evden 1 kamyonet çöp çıkardı. 

Ö.E.'nin avukatı Olcay İnce, müvekkilinin kiracısının şizofren olduğunu iddia etti. 


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