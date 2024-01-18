Ankara’da bıçaklı saldırı: 18 yaşındaki Emre hayatını kaybetti
Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bıçaklı saldırıda yaralanan 18 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
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Olay, Başkent Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Emre K. henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırdığı Emre K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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