Ankara’da bıçaklı saldırı: 18 yaşındaki Emre hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:30

Olay, Başkent Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Emre K. henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırdığı Emre K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.