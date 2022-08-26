Ankara’da bir AVM’de kola tankının patlaması paniğe neden oldu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir AVM’de kola tankının patlaması paniğe neden oldu.

(İHA)
26 Ağustos 2022 Cuma, 21:48
Ankara’da bir AVM’de kola tankının patlaması paniğe neden oldu
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Olay, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde bulunan ANKAmall AVM’nin yemek katında meydana geldi. İddiaya göre, yemek katındaki kola tankının patlaması kısa süreli paniğe neden oldu.

Patlama sesini duyan insanlar telaşla dışarı çıkmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 


Ankara AVM patlama

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