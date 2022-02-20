Ankara'da bir gecekonduda göçük: Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda göçük meydana geldi, bir kişi yaralandı.

(İHA)
20 Şubat 2022 Pazar, 13:52
Ankara'da bir gecekonduda göçük: Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda göçük meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.

Enkaz altında da kişilerin olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

 


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