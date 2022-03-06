Ankara'da cinayet zanlısı yakalandı
İşlenen çok sayıdaki cinayetin faili Ahmet Altun için Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçmişti. Cinayet Bürı Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda Ahmet Altun saklandığı gizli bölmede yakalandı.
Firari zanlının Altındağ İlçesi Plevne Mahallesi Eflatun Sokağı'nda annesinin evinde saklandığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının televizyonun arkasında bulunan bölmeye saklandığını belirledi.
14 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU
Gözaltına alınan zanlı polise verdiği ilk ifadesinde, daha önce aynı cinayetler kapsamında polisin operasyonu ile yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri 'Kırmızı' lakaplı Volkan Güven ile birlikte hareket ettiğini, işlenen cinayetlerin failleri arasında yer aldığını yine aynı grup ile çeşitli gasp ve yaralama olaylarında yer aldığını söyledi.
'Kasten öldürme', 'gasp', 'yaralama', 'oto hırsızlığı' gibi 14 ayrı suçtan arandığı tespit edilen zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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