Ankara'da dehşet: Kardeşini bıçakladı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:44

Güncelleme: 08.01.2023 - 07:44

Alınan bilgiye göre, Sabri Ç. (35) ile ağabeyi Bayram Ç. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Ç, Bayram Ç'yi bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonucu şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı.