Antalya'da dehşet anları: Polisi bıçakladı, tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, hırsızlık ihbarına giden polis memuru O. A.'yı sağ bacağından bıçaklayarak yaralayan C. M. tutuklandı.

DHA
06 Ocak 2023 Cuma, 13:12
Antalya'da dehşet anları: Polisi bıçakladı, tutuklandı
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Yeni Emek Mahallesi 2579 Sokak’ta, önceki sabah devriye görevindeki Kepez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip, hırsızlık ihbarıyla gittiği sokakta aile kavgası olduğunu fark etti.

Olaya müdahale etmek için yavaşlayan ekip aracının üzerine koşan C. M., araçtan inmeye çalışan polis memuru O. A.'ye bıçakla saldırdı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Sağ bacağından yaralanan polis, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. C.M. ise gözaltına alındı. C.M’nin, park halindeki bazı araçların da camlarını kırdığı ortaya çıktı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen C.M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 


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