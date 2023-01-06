Antalya'da dehşet anları: Polisi bıçakladı, tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, hırsızlık ihbarına giden polis memuru O. A.'yı sağ bacağından bıçaklayarak yaralayan C. M. tutuklandı.
Yeni Emek Mahallesi 2579 Sokak’ta, önceki sabah devriye görevindeki Kepez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip, hırsızlık ihbarıyla gittiği sokakta aile kavgası olduğunu fark etti.
Olaya müdahale etmek için yavaşlayan ekip aracının üzerine koşan C. M., araçtan inmeye çalışan polis memuru O. A.'ye bıçakla saldırdı.
BACAĞINDAN YARALANDI
Sağ bacağından yaralanan polis, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. C.M. ise gözaltına alındı. C.M’nin, park halindeki bazı araçların da camlarını kırdığı ortaya çıktı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen C.M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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