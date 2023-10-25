Ankara'da dehşet: Uyuşturucu satışına müdahale etti, çete üyeleri tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:50

Güncelleme: 25.10.2023 - 16:52

Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi’nde dün saat 21.30 sıralarında Doğukan Kabak, arkadaşı ile birlikte Şahin Parkı’nda otururken bir aracın içerisindeki 5 kişinin motosikletli birine bir paket verip, karşılığında para aldıklarını fark etti. Kabak, motosiklet sürücüsü E.G.’nin yanına giderek, araçta ne yaptığını sordu.

E.G.’nin uyuşturucu madde aldığını söylemesi üzerine Kabak, motosikletin fotoğraflarını çekerek, "Sizi polise ihbar edeceğim" dedi. Bunu fark eden araçtaki A.G.A., S.Ü., U.Ü., M.E. ve Y.A., parktan uzaklaştıktan sonra geri dönerek Doğukan Kabak’ı darbetti. U.Ü., kaçmak isteyen Kabak'a tabanca ile 2 el ateş etti.

HASTANEDE CAN VERDİ, 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralanan Doğukan Kabak, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olaya karışan 7 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

"ÇETEYİ İHBAR ETTİ"

Doğukan Kabak için bugün Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mezarlığı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kabak’ın ailesi ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Doğukan Kabak, Ortaköy Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Doğukan Kabak’ın dayısı Bahattin Kış, "Bu acı öyle bir acı ki tarifi mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canımın içi bir hiç uğruna hayatını kaybetti. Uyuşturucu çetesini ihbar edip, kendisi müdahale ettiği için kör kurşuna gitti. Sözün bittiği yer. Biz dayı-yeğen gibi değildik. Benim elimde doğdu, benim elimde toprağa gitti" dedi.

Bu arada olaya karışan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.