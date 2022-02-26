Ankara'da doğalgazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğalgazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda oturan bir kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
Apartman yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Başkent Doğalgaz ekipleri geldi.
Binada yapılan incelemede ikinci katta yaşayan Döndü Batmaz'ın (34) oturduğu daireden gaz sızıntısının geldiği tespit edildi. Dairenin kapısını uzun süre açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi.
Ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri, anne Batmaz ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
doğalgazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve çocuklarının cenazeleri, olay yeri inceleme incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ailenin 3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşındıkları öğrenildi.
Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
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