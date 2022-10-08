Ankara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile çocuğunu öldürüp diğer çocuğunu yaralayan kişi, kendisini takip eden polise yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Muammer Karabacak (44), Gökçek Mahallesi Kaymak Sokak’ta bulunan ailesinin yaşadığı sitedeki daireye balkon kapısının camını kırarak girdi.
SİLAH VE BIÇAKLA SALDIRDI
Karabacak, o sırada evde bulunan kızları N.K (20) ve Havvanur Karabacak (21) ile boşanma aşamasındaki eşi Bahtınur Karabacak’ı (40) silah ve bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Havvanur ve Bahtınur Karabacak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ
Polis ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Muammer Karabacak’ın Konya’dan kiraladığı otomobille kaçtığı belirlendi. Tespit edilen otomobil Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı.
Konya’nın Cihanbeyli ilçesi girişinde durdurulan Karabacak, otomobilini geri geri sürerek kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra otomobilini durduran Karabacak, silahıyla intihar etti.
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