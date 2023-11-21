Ankara'da feci kaza... 14 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı!

Pursaklar ilçesinde 14 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:37
Ankara'da feci kaza... 14 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı!
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Özal Bulvarı Karacaören Alt Geçidi'nde saat 15.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ulus yönüne giden 2 otomobil, alt geçitte çarpıştı. Aniden duran trafikte, arkadan gelen diğer araçlar da kazaya karıştı. Alt geçitte 12 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyonet birbirine girdi. Kazada, 7 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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