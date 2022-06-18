Ankara'da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı, 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Ankara'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 7 aylık hamile olduğu belirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 20:59
Ankara'da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı, 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
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Kaza, akşam saatlerinde Ankara Niğde otoyolu Harmandalı gişeler çıkışında meydana geldi.

Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ABT 247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobil içerisindeki 7 aylık hamile Şule İ. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden Şule İ’nin 7 aylık bebeğinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Ankara otomobil
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