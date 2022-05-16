Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında, kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Ankara'da kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev aldıkları, örgütçe Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi.
"BYLOCK HESAPLARI ORTAYA ÇIKTI"
Evde kaldıkları dönemde gizlilik tedbirleri kapsamında, kendi GSM hatları yerine eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden iletişim kurdukları da tespit edilen şüphelilerin, ByLock hesapları üzerinden örgüt içi iletişim kurdukları da ortaya çıktı.
Ankara merkezli, 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında halen kamu görevlisi (gelir uzmanı, POMEM kursiyeri) olanların da bulunduğu 5 şüpheliden, birinin "bölge imamı", birinin "bölge talebe mesulü" olarak örgütte görev üstlendiği belirtildi.
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