İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Abone Ol google-news

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 12'si yakalandı. 16 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

DHA
13 Mayıs 2022 Cuma, 10:50

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/istanbul-merkezli-5-ilde-feto-operasyonu-1935442

 

fetö Operasyon İstanbul

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler