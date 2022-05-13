İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 12'si yakalandı. 16 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
Video Haberler
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!
- 'Kaşıkçı Elması' iddialarına açıklama geldi
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- Milyonlarca arı katledildi, arı ırkları çalındı
- Erdoğan: 'Engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz'