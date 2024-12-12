Ankara'da fuhuş operasyonu: 20'den fazla kadın kurtarıldı!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:32

Güncelleme: 12.12.2024 - 09:41

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

20'DEN FAZLA KADIN KURTARILDI

Bu çerçevede, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçunu işledikleri tespit edilen otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 6 zanlı gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı.

Öte yandan, fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 4 otel mühürlendi.