Ordu’da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Ordu’nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapılan fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu’da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 13:21

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırmalar ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçildi.

Emniyet güçleri, gelen ihbarları değerlendirerek Fatsa ve Ünye’de fuhuş yapıldığına ve yaptırıldığına dair delillere ulaştı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. Çalışma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.


Etiketler: #Ordu #fuhuş #Operasyon

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