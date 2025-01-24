Ankara'da Furkan Hareketi'nin konferans duyurusuna polis müdahalesi!
Ankara'da Furkan Hareketi'nin Alparslan Kuytul'un katılacağı konferans duyurusuna polis müdahale etti. Polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
OHAL döneminde çıkarılan KHK ile 2018 yılında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul’un katılacağı konferans duyurusuna polis müdahalede bulundu.
Ankara'da Furkan Hareketi'nin konferans duyurusuna müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.
Etiketler: #Alparslan Kuytul #Ankara #konferans #müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı
- 'Halkımız Kartalkaya’nın hesabını mı soracak?'
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması