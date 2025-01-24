Ankara'da Furkan Hareketi'nin konferans duyurusuna polis müdahalesi!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 15:45

Güncelleme: 24.01.2025 - 15:45

OHAL döneminde çıkarılan KHK ile 2018 yılında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul’un katılacağı konferans duyurusuna polis müdahalede bulundu.

Ankara'da Furkan Hareketi'nin konferans duyurusuna müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.