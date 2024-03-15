Ankara’da geçen aralık ayında bir kadın sokak ortasında katledilmişti: 'Boşanması dahi onu koruyamadı'

Ankara Sincan’da geçen aralık ayında Nursena Kozan (25) evine doğru yürürken bir yıl önce boşandığı eski eşi Şafak Şahin (36) tarafından sokak ortasında katledildi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00
Ankara’da geçen aralık ayında bir kadın sokak ortasında katledilmişti: 'Boşanması dahi onu koruyamadı'
Abone Ol google-news

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Şahin ‘tasarlayarak eski eşi kasten öldürmek’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından yargılanacak.

İlk duruşma 11 Haziran’da Ankara Batı Adliyesi'nde görülecek. Cumhuriyet konuya ilişkin, Kozan’ın babası Erdal Kozan ve ailenin avukatı Sanem Küçükarzuman ile konuştu. 

Baba Kozan kızının boşanma nedeninin şiddet olduğunu dile getirerek sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kozan “Kızım, çocuğunun gözünün önünde şiddete uğradığını söyledi. Birkaç sefer ‘tehdit ediyor mu seni kızım’ diye sordum. Kızım da ‘adresimi bilmiyor nasıl tehdit etsin baba’ dedi. Burada sıkıntı şu: Bu adresi bir seneden fazla da bulamıyordu. Bu kişi nakliyetciden almış adresi. Nakliyeci bu adresi vermese belki kızım yaşıyor olacaktı” dedi. 

DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Avukat Sanem Küçükarzuman ise, “Kendi başına hayatta kalmaya çalışan bir kadın, hiç ummadığı bir şekilde eski kocası tarafından sokakta öldürüldü. Kadınlar şiddet sarmalından kurtularak boşanmalarına, kendilerine yeni bir hayat kurmalarına rağmen erkekler kadınların kendi hayatları hakkında karar vermelerini bir şiddet, cinayet nedeni olarak sayabiliyorlar ve sokak ortasında herkesin gözü önünde acımasızca katlediliyorlar” dedi.

“Evliliği boyunca şiddet gören genç kadının boşanması dahi onu koruyamadı” diyen Küçükarzuman, “6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmaması, caydırıcı cezaların verilmemesi ve bireysel silahlanmanın bu denli kolay olması failleri yüreklendiriyor ve kadınlar katlediliyor. Nursena ve yaşamları ellerinden alınmış tüm kadınlar için hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. 11 Haziran 2024 tarihinde Ankara Batı Adliyesi'nde Nursena'nın katilinin yargılanacağı duruşmaya tüm kadınları birlikte olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Naci Görür seçimde oy vereceği İBB başkan adayını açıkladı

Naci Görür seçimde oy vereceği İBB başkan adayını açıkladı
Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!

Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!
CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü
Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!

İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!
AKP’li Bala Belediye Başkanı Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi: 'Sandığa gitmiyorlar. Görüştük. Bize verecekler'

AKP’li Bala Belediye Başkanı Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi: 'Sandığa gitmiyorlar. Görüştük. Bize verecekler'
Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!

Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!