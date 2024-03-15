Ankara’da geçen aralık ayında bir kadın sokak ortasında katledilmişti: 'Boşanması dahi onu koruyamadı'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Şahin ‘tasarlayarak eski eşi kasten öldürmek’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından yargılanacak.

İlk duruşma 11 Haziran’da Ankara Batı Adliyesi'nde görülecek. Cumhuriyet konuya ilişkin, Kozan’ın babası Erdal Kozan ve ailenin avukatı Sanem Küçükarzuman ile konuştu.

Baba Kozan kızının boşanma nedeninin şiddet olduğunu dile getirerek sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kozan “Kızım, çocuğunun gözünün önünde şiddete uğradığını söyledi. Birkaç sefer ‘tehdit ediyor mu seni kızım’ diye sordum. Kızım da ‘adresimi bilmiyor nasıl tehdit etsin baba’ dedi. Burada sıkıntı şu: Bu adresi bir seneden fazla da bulamıyordu. Bu kişi nakliyetciden almış adresi. Nakliyeci bu adresi vermese belki kızım yaşıyor olacaktı” dedi.

DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Avukat Sanem Küçükarzuman ise, “Kendi başına hayatta kalmaya çalışan bir kadın, hiç ummadığı bir şekilde eski kocası tarafından sokakta öldürüldü. Kadınlar şiddet sarmalından kurtularak boşanmalarına, kendilerine yeni bir hayat kurmalarına rağmen erkekler kadınların kendi hayatları hakkında karar vermelerini bir şiddet, cinayet nedeni olarak sayabiliyorlar ve sokak ortasında herkesin gözü önünde acımasızca katlediliyorlar” dedi.

“Evliliği boyunca şiddet gören genç kadının boşanması dahi onu koruyamadı” diyen Küçükarzuman, “6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmaması, caydırıcı cezaların verilmemesi ve bireysel silahlanmanın bu denli kolay olması failleri yüreklendiriyor ve kadınlar katlediliyor. Nursena ve yaşamları ellerinden alınmış tüm kadınlar için hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. 11 Haziran 2024 tarihinde Ankara Batı Adliyesi'nde Nursena'nın katilinin yargılanacağı duruşmaya tüm kadınları birlikte olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.