Ankara'da halk ekmeğe zam
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek; un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde yaşanan yüksek artışlar nedeniyle zorunlu zam kararı aldığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya, "250 gramlık normal ekmekte yapılan zorunlu fiyat artışı duyurusu" notunu düştü.
Açıklamada, belediyenin un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde yaşanan yüksek artışlar nedeniyle zorunlu zam kararı aldığı bildirildi.
Açıklama şöyle:
"Her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen ve bu üretim kapasitesi ile hemşehrilerimize aylık yaklaşık 30 milyon TL katkı sağlayan Ankara Halk Ekmek'te, maliyetlerin sürekli olarak artmasına rağmen uzun süredir fiyat artışı yapılmamış, ekonomik koşulların olumsuz etkilediği vatandaşlarımızın bir nebze yanında olabilmek adına yaklaşık bir yıldır zararına satış sürdürülmüştür. Gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde ara vermeksizin yaşanan artışlar çok yüksek seviyeye ulaşmış ve fiyat artışını zorunlu kılmıştır.
Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır."
250 gramlık normal ekmekte yapılan zorunlu fiyat artışı duyurusu. pic.twitter.com/dNhnaerg5g— Ankara Halk Ekmek (@abbhalkekmek) February 28, 2022
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