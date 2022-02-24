435 bin ton ekmeklik buğday ithalatı Meclis gündeminde
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 435 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açılmasını Meclis gündemine taşıdı. Sümer, "Yerli çiftçiyi destekleyin dedik, Saray iktidarı bildiğinden şaşmadı. Yerli ve milli söylemlerini dillerinden düşürmeyenlerin gerçek yüzlerini görüyoruz” dedi
CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 2 Mart’ta 435 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açması ile ilgili eleştirilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, “Saray İktidarı, yerli tarımı, ithal tarıma satmıştır” dedi
Orhan Sümer, “Türkiye, yine yeni, yeniden, 435 bin ton buğday ithal edecek. Toprak Mahsulleri Ofisi 2 Mart’ta 435 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı. İthal buğdayın teslim tarihi 10 Mart - 8 Nisan 2022 olarak belirlendi. Yazıklar olsun. Artık diyecek söz bırakmadılar. Defalarca uyardık. Çiftçinin tarlası boş duruyor, Buğdayın keşfedildiği topraklar duruken ithal ürünlere yönelmeyin, yerli çiftçiyi destekleyin dedik, Saray iktidarı bildiğinden şaşmadı. Yerli ve milli söylemlerini dillerinden düşürmeyenlerin gerçek yüzlerini görüyoruz” dedi
Sümer devamında şöyle konuştu:
“İthal tarımın yerli çiftçiyi nasıl tarıma küstürdüğünü, etkilerinin ne denli büyük olduğunu defalarca yetkililere ilettik. Tarım alanlarının giderek daralması ve özellikle miras yolu ile tarım arazilerinin tarım için elverişliliğinin ortadan kalkması, ülkemizi tarım ürünleri bakımından her geçen gün dışarıya bağımlı hale getirmektedir. 2019 yılında bu güne neredeyse her sene yaklaşık olarak 1.5 milyar dolar değerinde buğday ithal edilirken buğdayın büyük bir kısmını Rusya'dan satın almaktayız. Onu hemen Ukrayna ve Brezilya takip etmektedir. Buradan çiftçi kardeşlerimizin de bu durumu sorgulaması gerektiğini düşünüyorum.
TARIMIN KATİLİ, ÇİFTÇİNİN CELLADI SARAY İKTİDARI
Meyve çekirdeğini toprağa atsanız ağacının yetiştiği bir coğrafyaya sahibimiz ama sürekli ithal tarım ürünlerine yöneliyoruz. Bu artık milli bir sorun haline gelmiştir. Ne dersek diyelim ekmeğin temel ham maddesi buğdayı bile ithal etmeyi tercih eden bir iktidar varsa artık daha sert konuşmanın zamanı gelmiş demektir. Kimse kusura bakmasın tarımın katili, çiftçinin celladı AKP İktidarıdır.”
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