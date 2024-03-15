Ankara'da hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı

Ankara'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 18:14
Ankara'da hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı
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Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yakalama kararı bulunan eski polis Ü.Ö'nün Keçiören ilçesinde saklandığını belirledi.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.


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