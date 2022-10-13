Ankara'da ilk olacak: Çankaya'ya 'Kurtuluş Savaşı Müzesi'

13 Ekim 2022 Perşembe, 21:14

Ankara’nın başkent oluşunun 99. yıldönümünde müze projesinin tanıtım toplantısında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, köşkün Kurtuluş Savaşı’nın hemen öncesinde, Harbiyelilerce talimgâh olarak kullanıldığını anımsatarak, “İçinde bulunduğumuz Abidin Paşa Köşkü’nü tarihsel geçmişiyle bütünleştirerek Ankara’nın ilk Kurtuluş Savaşı Müzesi yapmaya karar verdik. Çok hızlı bir şekilde restore edeceğiz. Daha sonra, son teknolojiyle harmanlanacak şekilde müzemizi Ankara’ya kazandıracağız” dedi.

Törene, CHP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

