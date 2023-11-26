Ankara'da kan donduran cinayet: 'Borç' tartışmasında göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde H.Ç. (17), borç nedeniyle tartıştığı Yasin Kılıç'ı (29) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Yeni Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı'ndaki büfenin önünde, dün akşam saatlerinde H.Ç. ile Yasin Kılıç arasında çıkan borç tartışması, kavgaya dönüştü.
KURTARILAMADI
H.Ç., üzerindeki bıçakla Kılıç'ı göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI
H.Ç. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kılıç'ın cenazesi, bugün Polatlı'da toprağa verilecek.
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