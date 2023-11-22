Borç nedeniyle husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldürdü!
Gelibolu'da Y.B., tartıştığı husumetlisi Mehmet Onay'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kore Kahramanlar Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında bir cinayet yaşandı.
İddiaya göre; Y.B., daha önceden borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mehmet Onay'ı telefonla aradı. Görüşmeden 3 saat sonra Y.B., pompalı tüfekle Onay'ın bulunduğu evin önüne geldi. Sokakta bağıran Y.B.'yi gören Onay, evden çıktı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI!
Bu sırada Y.B., pompalı tüfek ile 2 el ateş ederek Onay'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi.
Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onay, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli yakalanıp, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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