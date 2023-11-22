Borç nedeniyle husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldürdü!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:26

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:26

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kore Kahramanlar Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında bir cinayet yaşandı.

İddiaya göre; Y.B., daha önceden borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mehmet Onay'ı telefonla aradı. Görüşmeden 3 saat sonra Y.B., pompalı tüfekle Onay'ın bulunduğu evin önüne geldi. Sokakta bağıran Y.B.'yi gören Onay, evden çıktı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Bu sırada Y.B., pompalı tüfek ile 2 el ateş ederek Onay'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi.

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onay, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli yakalanıp, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.