Ankara'da katledilmişti... Samet Özgül cinayetinde yeni gelişme: Dava yeniden görülecek

Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:30

Güncelleme: 13.05.2024 - 16:32

5 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darbedilen ve sonrasında boğazından bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'e ilişkin davada yeni duruşma bugün yapıldı.

İstinaf Mahkemesi, duruşmada olayın görüntülerinin incelenmesi üzerine bilirkişi atanmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Motokurye Samet Özgül Cinayeti davası, 28 Haziran 2024’te yeniden görülecek.

SANIKLARDAN BİRİ TAHLİYE EDİLDİ

Bu süreçte, sanık Mustafa Demirci, mükerrir eden cezasının infaz süresi tamamlandığı için 9 Mayıs’ta tahliye edildi. Sanıklar Halil İbrahim Demirci ve Bülent Açıkgöz’ün tutuklulukları ise sürüyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin kararına yönelik bazı itirazları kabul etmesinin ardından motokurye Samet Özgül cinayetine ilişkin dava 5 Mart 2024’te yeniden görülmüştü.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi davanın ilk duruşmasında; sanık Halil İbrahim Demirci’ye ''kasten adam öldürme'' suçundan müebbet, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’e ''kasten öldürmeye yardım etmek'' suçundan 12’şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Böylece, mahkeme ilk kararını yineledi.