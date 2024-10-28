Ankara’da ‘Keşmir Kara Gün’ anması

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:25

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:25

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Kara Günü' anma etkinliği düzenlendi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğine emekli büyükelçi Numan Hazar, Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Saadet Partili Arıkan, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir anlaşmazlığının tüm insanlığın sorunu olduğuna dikkat çekti.

'96 BİNDEN FAZLA'

Büyükelçi Cüneyd ise, 27 Ekim 1947 tarihinin Keşmirlililerin kolektif hafızasına sonsuza dek kazındığını belirterek, "Hindistan aynı gün birliklerini Srinagar'a çıkardı ve uluslararası hukuku ve insani normları tamamen hiçe sayarak Keşmir'i Keşmirlilerin iradesine karşı işgal etti. Bu gün, Hindistan işgali altındaki Keşmirliler için uzun bir baskının ve bugüne kadar devam eden ciddi bir insanlık trajedisinin başlangıcını işaret etti. O zamandan beri, Keşmirlilerin tüm temel özgürlükleri ve hakları ellerinden alındı ??ve 96 binden fazla Keşmirli, devredilemez kendi kaderini tayin hakkı için verdikleri haklı mücadelede hayatlarını feda etti. Cemmu ve Keşmir anlaşmazlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki en eski konulardan biridir. Keşmirlilere kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesi, bu anlaşmazlığın tam kalbinde yer almaya devam ediyor" dedi.

'BM KARARLARINA UYGUN ŞEKİLDE'

Ortadoğuda'daki son gelişmelerin uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların daha da büyümesine izin verilmemesi gerektiğini gösterdiğine işaret eden Cüneyd, "Bunları örtbas etmek kalıcı bir barışı garanti etmez. Hindistan'ın Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkını reddetmesi uluslararası toplum için bir hakarettir. Uluslararası toplumu, Hindistan'ı tartışmalı bölgedeki aşırılıklarından sorumlu tutmak için pratik adımlar atmaya ve Hindistan'ı 5 Ağustos 2019'daki tek taraflı ve yasadışı eylemlerini geri almaya, IIOJK'deki korkunç insan hakları ihlallerini durdurmaya ve Keşmirlilerin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde kendi kaderini tayin haklarını kullanmalarına izin vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.