Ankara'da kuyumcuda silahlı soygun... Soruşturmada yeni gelişme!

Keçiören'de kuyumcuyu etkisiz hale getirip ziynet eşyası çalan 2 kişi ile zanlılara yardım eden 1 kişi tutuklandı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:27
Ankara'da kuyumcuda silahlı soygun... Soruşturmada yeni gelişme!
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Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kamil Ocak Mahallesi'ndeki kuyumcuya kasklı 2 kişi ellerinde silahla girdi. İş yeri sahibi M.Y.'nin ellerini plastik kelepçeyle bağlayan şüpheliler, işyerinde bulunan çok sayıda kol saati ve gümüş kolyeyi gasbettikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, şüphelilerin kaçtıkları motosikleti boş arazide yakıp kiralık araçla İstanbul'a kaçtıklarını tespit edildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE KALIP, KEŞİF YAPMIŞLAR

Ayrıca şüphelilerin olaydan 6 gün önce Ankara'ya gelerek araç içerisinde kaldıkları ve sürekli olarak işyeri çevresinde keşif yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin Ankara'da kaldıkları süre içerisinde birlikte hareket ettiği ve olayı planlayan, araç kiralama ve tüm masraflarını karşılayan bir kişinin daha olduğu tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu kuyumcu içerisinde yağma olayını gerçekleştirenlerin F.Ö. ve K.Y. olduğu, olayı planlayan, maddi destek sağlayan kişinin de Ankara'da ikamet eden S.Ç. olduğu tespit edildi.

İstanbul ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda, kuyumcudan gasbedilen çok sayıda kol saati, gümüş kolyeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, ayrıca bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara'ya getirilen şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI!

Olay anı güvenlik işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kasklı 2 kişinin kuyumcuya girdiği ve işyeri sahibine silah doğrultarak etkisiz hale getirdiği görülüyor.


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