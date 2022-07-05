Ankara'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1'i ağır 6 yaralı
Ankara Çankaya'da, bir otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay Ankara Dikmen Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Caddeden Kızılay istikametine ilerleyen A.Ö idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun karşına geçerek otobüs durağına çarptıktan sonra yan yattı.
Ayrancı Pazarı'nın karşısında meydana gelen kazada, otobüs durağında bulunan T.U, Ş.K ve N.A. ile otomobildeki E.S, M.K. ve araç sürücüsü A.Ö yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılırken, A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Cadde, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
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