Ankara’da özel halk otobüsleri kontak kapattı: Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
Ankara’da özel halk otobüslerinin kontak kapatmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.
Ankara’da özel halk otobüsleri, yolcu taşıma ücretlerine yapılan zammın yetersiz olduğu gerekçesiyle bugün yeniden kontak kapattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “12 hatta çalışmakta olan 134 adet özel toplu taşıma aracı, yapılan fiyat artışını yeterli bulmayıp bugün de çalışmama kararı almıştır. Sözleşme hükümlerinin gereğini derhal yerine getireceğiz. Vatandaşımız mağdur olmasın diye tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.
Başkent’teki 12 hatta çalışan toplam 134 adet özel toplu taşıma aracı (ÖTA), yolcu taşıma ücretlerine yapılan zammın yetersiz olduğu gerekçesiyle bugün çalışmama kararı aldı.
Mansur Yavaş, ÖTA’ların kontak kapatma kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, EGO Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasını, “Kıymetli Ankaralılar, 12 hatta çalışmakta olan 134 adet ÖTA, yapılan fiyat artışını yeterli bulmayıp bugün de çalışmama kararı almıştır. Sözleşme hükümlerinin gereğini derhal yerine getireceğiz. Vatandaşımız mağdur olmasın diye tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında ise şunlar kaydedildi:
“EGO Genel Müdürlüğü denetiminde, Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) bünyesinde kent merkezindeki 12 adet hatta çalışmakta olan 134 adet özel toplu taşıma aracı (ÖTA), 12 Nisan 2022 Salı günü itibarıyla hizmet vermeyecektir.
Bu hat ve güzergâhlarda, Kuruluşumuz araçlarıyla tüm imkanlarımız seferber edilerek hizmetin aksatılmadan sürdürülmesi sağlanacaktır. Bilindiği üzere özel toplu taşıma araçları 10 Mart 2022 tarihinde de hizmet vermemiştir.
Bugün geldiğimiz noktada, ÖTA’ların sözleşmeye aykırı olarak ikinci kez hizmet vermemeleri nedeniyle sözleşme hükümleri uygulanacaktır.”
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