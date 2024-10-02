Ankara’da özel sağlık kuruşuna silahlı saldırı!
Ankara’nın Polatlı ilçesinde özel kliniğe silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, gece yarısı Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan özel sağlık kuruşuna kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.
İÇERİDE KİMSE YOKTU
O saatte içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından klinikte bulunan mermi kovanları incelenmek üzere alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #saldırı
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