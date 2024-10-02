Ankara’da özel sağlık kuruşuna silahlı saldırı!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:41

Edinilen bilgilere göre, gece yarısı Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan özel sağlık kuruşuna kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

İÇERİDE KİMSE YOKTU

O saatte içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından klinikte bulunan mermi kovanları incelenmek üzere alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.