Ankara’da özel sağlık kuruşuna silahlı saldırı!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde özel kliniğe silahlı saldırı düzenlendi.

Ankara’da özel sağlık kuruşuna silahlı saldırı!
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İHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:40

Edinilen bilgilere göre, gece yarısı Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan özel sağlık kuruşuna kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

İÇERİDE KİMSE YOKTU

O saatte içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından klinikte bulunan mermi kovanları incelenmek üzere alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #saldırı

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