İsrail'de silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseldi

Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail'de silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseldi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:47

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dün akşam düzenlenen saldırıda yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece, Yafa'da 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

İsrail polisi dün Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Saldırganların olay yerinde "etkisiz hale getirildiği" ifade etmişti.

İsrail ordu radyosunun haberinde saldırganların 20'li yaşlarda Muhammed Halef Receb ve Hasan Muhammet et-Temimi olduğu kaydedilmişti.


Etiketler: #israil #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Kopenhag'da İsrail Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi

Kopenhag'da İsrail Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi
İsrail: Beyrut saldırısında İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanını öldürdük

İsrail: Beyrut saldırısında İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanını öldürdük
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri:

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: "İsrail İran'a saldırırsa tüm altyapıları hedef alınır"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler