Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi sürüyor.
Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi sürüyor.
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