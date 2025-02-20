Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi sürüyor.

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:13

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi sürüyor.

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