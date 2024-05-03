Ankara’da ‘sendika’ konuşulacak

Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:29

Güncelleme: 03.05.2024 - 17:29

Tarım Orman-İş Sendikası, 11 Mayıs Cumartesi günü Çankaya Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla “Sendikal Hareketin Dünü, Bugünü, Yarını ve Sendika Siyaset İlişkisi” konulu bir sempozyum düzenleyecek. Etkinlik, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde saat 09.00’da kayıtlarla başlayacak. Açılış konuşmalarını ise Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Çankaşa Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI) Genel Sekreteri Ambet Yuson, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, EMEP Genel Saşkanı Seyit Aslan, eski DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Eğitim-İş Sendikası Murucu Başkanı Niyazi Altunya yapacak.

4 PANEL DÜZENLENECEK

Sempozyumda 4 panel düzenlenecek. Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu “Sendikaların Güç Kaynakları”, Prof. Dr. Banu Uçkan “Türkiye’de Olumsuz Sendikal Algının Nedenleri ve Çözüm Önerileri”, Prof. Dr. Oğuz Oyan “Sendikal Mücadelenin Ekonomik Politiği” ve Prof. Dr. Mustafa Durmuş ise “Kapitalizmin Çoklu Krizleri Karşısında Emekten ve Değerden Yana Programımız Nasıl Olmalıdır?” başlıklı konuşma gerçekleştirecek.